Erika Kirpu selgitas Sotši MK-etapile sõitmise tagamaid

Täna andis Kirpu sotsiaalmeedias teada, et on pettunud, et Õhtulehe artiklis ("Eesti vehklejad kolistavad Sotšis ämbreid ja väärivad täielikult oma saamatut alaliitu") esitati tema kohta ekslikke väiteid. Nimelt ei pidanud Kirpu Sotšis ühtegi matši ja otsustas koheselt võistlemisest loobuda, kui selle kohta tuli ka Eesti olümpiakomitee soovitus.