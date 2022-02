Eesti Jalgpalli Liit: oleme veendunud, et FIFA eemaldab Venemaa ja Valgevene rahvusvahelisest jalgpallist

Poola, Tšehhi ja Rootsi jalgpalliliidud on teatanud, et keelduvad Venemaa koondisega mängimast. FIFA pole Venemaad veel MM-valikturniirilt eemaldanud, vaid on otsustanud, et nad peavad oma järgmised kodumängud pidama neutraalsel territooriumil ilma lipu ja hümnita ning nime all "Venemaa jalgpalliliit".

Venemaa peaks 24. märtsil võõrustama Moskvas MM-valiksarja play-off'i esimeses ringis Poolat. Paari võitja peab minema kokku Tšehhi või Rootsiga, kes kohtuvad samal päeval Stockholmis.

Milline on Venemaa võistkondade küsimuses Eesti Jalgpalli Liidu seisukoht?

"Oleme olnud ühenduses teiste riikide jalgpalliliitudega ja toetame nende ning Rootsi, Tšehhi ja Poola alaliidu seisukohta ja oleme veendunud, et FIFA eemaldab Venemaa ja Valgevene rahvusvahelisest jalgpallist," vastas Delfile Eesti jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete juhataja Eva Nõmme.

Kuigi Eesti koondisi ega klubisid praegu ühtegi kohtumist venelastega ees ei oota, ei tähenda see, et Eestil oma idanaabriga jalgpalli tasandil üldse pistmist ei oleks. Eesti on nimelt loositud Venemaaga ühte alagruppi Eesti FIFA e-jalgpalli võistlustel, mis peaksid aset leidma 10. ja 11. märtsil.

"FIFA e-jalgpalli võistlustel on meid loositud samasse alagruppi Saksamaa, Bulgaaria, Slovakkia, Islandi, Põhja-Iirimaa ja Venemaaga, kuid koos alagrupikaaslastega toetame nõuet Venemaa võistlustelt eemaldada," lisas Nõmme.

25. märtsil oma kodulehel tehtud avalduses teatas Eesti Jalgpalli Liit, et on avaldanud Ukraina kolleegidele toetust ja pakkunud oma abi.

"EJLi presidendi Aivar Pohlaku kirjas Ukraina alaliidu juhile Andrii Pavelkole seisis, et praegusel väga keerulisel ajal, mil ukrainlased kaitsevad oma riiki Venemaa sõjategevuse vastu, on EJLi mõtted Ukraina jalgpallikogukonnaga," seisis avalduses.