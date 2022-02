Hyundai ja Toyota nõuavad hübriidsüsteemi reeglites muudatusi

"Me teame, kui kiire ta Rootsis võib olla, seega oli see pettumus. Arvan, et oleme teiste tootjate ja FIA-ga samal lainel, et peame mõned reeglid ümber vaatama, et selle olukorra uuesti tekkimist vältida."

Toyota meeskonna boss Jari-Matti Latvala mõistab, et uue tehnoloogiaga võib alguses tekkida probleeme, ja ta on teadlik ohutusaspektidest, kuid nõustub, et hübriidprobleemid ei tohiks sundida ralliekipaaže nii lihtsalt katkestama.

"Näen, et meil on nendega [hübriidseadmetega] praegu liiga palju probleeme," ütles Latvala. "Need peavad olema stabiilsed ja need ei tohiks olla põhjuseks, miks sõitja katkestab. Nii et ma arvan, et seal on arenguruumi. Loodame, et FIA reageerib sellele," ütles soomlane. "Need [hübriidsüsteemid) ei tohiks meil takistada võistluse jätkamist."