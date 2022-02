Soome spordijuht kritiseeris ROKi ja FIFAt, olümpiakomitee tegi uue avalduse

Kummola tunnistas, et on maailma suurte spordiorganisatsioonide tegevusest Ukraina kriisi ajal kohkunud. Esmaspäeval saatis soomlane FIFA presidendile Gianni Infantinole ja ROKi presidendile Thomas Bachile sõnumi.

Soomlane pole rahul, et FIFA ei heitnud Venemaad rahvusvahelisest koondisemängude kalendrist välja ning lubab Venemaa koondisel pidada MM-sarja play-offide kodumänge neutraalsel väljakul.

ROK on küll omalt poolt kutsunud kõiki rahvusvahelisi spordialaliite üles Venemaa ja Valgevene spordiüritusi ära jätma, kuid muid olulisi samme polnud enne tänast astunud.

Täna pärastlõunal teatas ROK, et ei soovita rahvusvaheliste võistluste korraldajatel oma võistlustele Venemaa ja Valgevene sportlasi kutsuda. Kui juriidilistel põhjustel pole see aga võimalik, soovitas ROK võistluste korraldajatel lubada Venemaa ja Valgevene sportlased võistlema vaid neutraalse lipu all.