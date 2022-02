KUULA | Stuudios Kelly Sildaru ja Mihkel Ustav: peensusteni olümpiast, rääkimata detailid ja Andrei Zevakin

Lahkame Pekingi sündmusi üldisemalt ning Kelly iga võistlusala eraldi.

Jõuame sinnamaani välja, et praegune hindamise süsteem ei ole õiglane ja ei toeta kuidagi sportlast. Kas hindamine võiks lähitulevikus muutuda? „Võib-olla X-Mängudelt on hea paralleel tõmmata. Samad kohtunikud põhimõtteliselt hindavad, aga nad ei anna punkte, neil on lihtsalt järjestus. Eks hindamine on ikkagi subjektiivne, mitte täielikult, aga suures pildis,“ on Mihkel Ustav veendunud. Siiani on peas segased tunded kui mõelda tagasi rennisõidu finaalile.

Aga pargisõit, medalivõidu ala. Kas suusa ära tulek finaali teisel katsel mõjutas kolmandat katset ka? „Kõige rohkem mõjutas see, et me vahetasime suusad ära kolmandaks sõiduks. Võtsime suusad, millega Kelly oli varem treeninud, aga täiesti värske määrdega. Teise paari määrde ta sõitis hommikul soojendusega juba suuremas osas maha. See vahetus oli võib-olla meie suurim viga.

Me ei suutnud arvestada, et võib tulla niivõrd palju rohkem hoogu. Rääkisime sellest, et rohkem hoogu tuleb, aga sellega kohanduda on päris raske. Juba teise reili pealt läks hoog suureks ja sealt hakkas allamäge minema,“ arutlesid Kelly ja Mihkel vaheldumisi.

Räägime USA päritolu hiinlannast Eileen Gu'st, kes võitis Pekingis kaks kulda ja ühe hõbeda. Mis on tema fenomen, miks ta on viimastel aastatel olnud sedavõrd edukas?

Hooaeg ei ole Kelly ja tema tiimi jaoks kaugeltki lõppenud. Käeulatuses on Maailma karika üldvõit pargisõidus. Järgmine MK-etapp ootab ees 10.-12. märtsini Prantsusmaal ja seejärel vaadatakse, mis saab edasi.

Ühtlasi saavad kuulajad teada, millised on kõige populaarsemad küsimused, mida on Kellyle olümpia järgselt esitatud ja millest tunneb ta sportlasena kõige enam puudust. Ja kuidas puutub saate konteksti muusikaprodutsent ja muusik Andrei Zevakin? Vestlust veab Ivar Jurtšenko.

