Kaasmaalaste jälgedes: ukrainlasest poksitäht läks rindele, et kodumaad kaitsta

Lomatšenko jagas sotsiaalmeedias endast pilti, andes teada, et on liitunud sõjarindega.

34-aastane Lomatšennko pole sugugi ainus poksikuulsus, kes on Ukrainas sõjas kaasa löömas. Varasemalt on raskekaalu WBA, IBF-i, WBO ja IBO meistrivööde omanik Oleksandr Ussõk ning endised poksiässad Vitali ja Vladimir Klõtško lubanud ka relvad haarata ning ise rindele minna. Vitali Klõtško on alates 2014. aastast Kiievi linnapea.