BLOGI | Eesti korvpallikoondis sai võõrsil Poolalt napi kaotuse

Pärast seda, kui Michal Sokolowski kaugvise ei tabanud, sai Eesti 68:70 kaotusseisus viimase rünnaku õiguse, kuid kahjuks tegi siis Siim-Sander Vene vea. Meie õnneks Michal Michalaki lõpusekundi kolmene enam ei tabanud ning me jäime vähemalt omavahelistes mängudes plussi. Koduväljakul võitis Eesti teatavasti Poolat 75:71.

Eestil on nüüd turniiritabelis kaks võitu ja kaks kaotust, Poola sai kolme kaotuse kõrvale esimese võidu. Saksamaa ja Iisrael, kes on täna omavahel vastamisi, on saanud kolmest mängust kaks võitu.