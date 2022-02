Putini propaganda pime uskuja? Venemaa kahevõistleja: mis sõda? Aa, Ukrainas? See on päästeoperatsioon, et elusid päästa

Möödunud nädalavahetusel Soomes Lahtis kahevõistluse MK-etapil osalenud ja pühapäevasel võistlusel 40. koha saanud Barkov andis intervjuu NRK-le, kus temalt uuriti Ukrainas toimuva sõja kohta, mis lahvatas neljapäeval, kui Venemaa väed Vladimir Putini käsul Ukrainasse tungisid.

Mis tunne on võistelda praegu, kui arvestada kõike maailmas toimuvat?

Mis siis on toimumas?

Sõda?

Kus?

Ukrainas?

Aa, Ukrainas. See on päästeoperatsioon, et päästa ukrainlaste elusid.

Kas saaksid seda lähemalt seletada?

Me teame, et Ida-Ukrainas elab palju inimesi pideva surve all ja arvan, et ... See ei ole tegelikult meie teema. Me oleme sportlased ja pakume rahvale meelelahutust.

Barkov lisas veel, et sport ja poliitika tuleks lahus hoida.

Norralased hämmingus

"Ta tundus väga segaduses olevat. On näha, et neile antakse väga valet informatsiooni," kommenteeris Norra kahevõistluse täht Jarl Magnus Riiber. "Palju Venemaa-poolset propagandat liigub ringi ning inimeste informatsiooni hulk on piiratud. Nad ei pruugi väga muud meediat näha."

Pekingis suure mäe võistlusel triumfeerinud Jörgen Graabak nõustus kaasmaalasega. "Olin veidi šokis, kui nägin seda. On selge, et maailmas levivad ringi erinevad versioonid tõest. Talle on ilmselt lükatud ette midagi, millesse ta ise usub," arutles norralane. "Tema ilmselt peab meid idiootideks. Raske on seda mõista, aga tal on ilmselt selleks omad põhjused."