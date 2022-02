FIFA kehtestas Venemaale esimesed sanktsioonid, Poola ja Rootsi ei suutnud FIFA leebet karistust uskuda

FIFA teatas pühapäeva õhtul, et Venemaa pinnal ei toimu ühtegi rahvusvahelist kohtumist. Kõik "kodumängud" peetakse neutraalsel pinnal ja pealtvaatajateta. Lisaks peab Venemaa koondis võistlema nime all "Venemaa jalgpalliliit (RFU)" ja üheski Venemaa koondise mängus ei tohi lehvida venelaste riigilipp ega kõlada nende hümn.

Seega pole jätkuvalt selge, mis saab märtsi lõpus toimuvatest 2022. aasta jalgpalli MM-i kvalifikatsiooniturniiri kohtumistest, kus selguvad viimased suurturniirile pääsejad. Venemaa peaks märtsis kohtuma Poolaga, paari võitja läheb otsustavas matšis kokku kas Rootsi või Tšehhiga. Nii Poola, Rootsi kui Tšehhi on teatanud, et nemad keelduvad Venemaa vastu mängimast.

"FIFA otsus on meie jaoks vastuvõetamatu," vahendas The Athletic Poola jalgpalliliidu juhi Cezary Kulesza seisukohta. "Meie seisukoht on selge: Poola rahvuskoondis ei mängu Venemaa vastu sõltumata nimest, mida tiim kannab."

Ka Rootsi jalgpalliliidu juht Karl-Erik Nilsson teatas, et pole FIFA otsusega rahul. "Oleme juba mõista andnud, et me ei soovi praeguses olukorras Venemaaga kohtuda. See seisukoht ei muutu," sõnas Nilsson.