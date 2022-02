Venemaa ralliäss pani Ukraina sõja tõttu karjääri pausile: mitte keegi, keda ma tean, ei toeta seda s***a

"Meil on sõpru ja sugulasi nii ühel kui ka teisel pool piire. Me tahame rahu. Minu tiim on selle sõnumiga sõitnud juba 2015. aastast saadik," kirjutas kahekordne Euroopa meiste Lukjanuk sotsiaalmeedias, viidates sõnumile "We Want Peace" (Meie tahame rahu - K.R.), mis ilutseb mehe rallimasinal nii vene kui ukraina värvides. "Loodame ja usume kiiresse rahulikku lahendusse. Nii kaua, kuni inimesed surevad, meie rallidel ei osale."

"Väga keeruline on kirjeldada meie olukorda ja tundeid. Mitte keegi, keda ma tean, ei toeta seda s***a. See on kohutav," lisas Lukjanuk DirtFishile, et nemad sõda ei toeta. "Me ei saa tegeleda meelelahutusega ajal, mil inimesed surevad."

41-aastane ralliäss ise on nii Vene kui Ukraina juurtega. Ka perekonnanimi Lukjanuk on ukrainapärane. Tema kaardilugeja Aleksei Arnautovi abikaasa on ukrainlanna. Lukjanuk on juba aastaid soovinud rahu kahe riigi vahel. "We Want Peace" sõnum on Lukjanuki võistlusmasinal olnud juba 2015. aastast saadik, veidi pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt.

Lukjanuk ei osanud öelda, mis maailmas edasi saab ning mil ta üldse edasi võistleb. "Keegi ei oska öelda midagi, sest keegi ei mõista, mis toimub," tõdes ta. "Peame lihtsalt ootama ja vaatama. Ma püüan omapoolseid sõnumeid levitada, et ma lihtsalt käed rüpes ei istuks."