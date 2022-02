Barcelona jätkas heas hoos, sangariks kerkis klubis põlu alla sattunud maailmameister

Barcelona pääses avapoolaja lõpus Pierre-Emerick Aubameyangi tabamusest kohtumist juhtima. 73. minutil duubeldas eduseisu Ousmane Dembele . Lisaminutitel said jala valgeks veel Luuk de Jong ja Memphis Depay , mõlemale väravale tegi eeltöö Dembele.

Mäletatavasti läksid Dembele ja Barcelona suusad jaanuaris kapitaalselt risti ning klubi soovis prantslase lahkumist. Nimelt oli Barcelona mullu suvest saadik pakkunud Prantsusmaa koondislasele uut lepingut, kuid Dembele lükkas kõik pakkumised tagasi. Nii teatasid Barcelona juhid, et Dembele peab jaanuaris tööandjat vahetama. Prantslast ei õnnestunud aga kellelegi maha müüa, mis tähendas, et Dembele jäi Kataloonia hiiu juurde.

"Kas Dembele saab meie juurde jääda? See ei ole minu asi, see sõltub temast ja klubist," rääkis mängu järel Barcelona peatreener Xavi. "Ta on tõeline professionaal ning mina olen teda alati kaitsnud. Täna nägime sellist Dembelet, keda tahame."