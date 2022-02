DELFI VIDEO POOLAST | Korvpallikoondislane Martin Dorbek: reis oli ebatavaline - nii lähedale Ukraina piirile. Aga siin on kõik okei

Poola - Eesti mäng peetakse Lublinis, mis on Ukraina piirist vähem kui saja kilomeetri kaugusel. Venemaa kallaletungi esimestel päevadel tekitas eestlastes ärevust asjaolu, et mõned pommid tulid alla ka Ukraina lääneosas, aga mängu toimumine suures ohus polnud.

Enne Poola sõitmist tuli info, et nii Eesti kui ka Poola koondist majutav hotell on sõjapõgenikke pilgeni täis, aga tegelikkuses on nii majutuspaigas kui ka kogu linnas väga rahulik.

"Mõned asjad on suuremad kui korvpall. Ma arvan, et see oli ainuõige otsus, et me VTB-st ära tulime," lausus ta.