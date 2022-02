DELFI POOLAS | Korvpallikoondise põhimängujuhiks tõusnud Rosenthal sai tähtsa mängu eel vigastada, aga on koosseisus

Kui tõsise traumaga on tegu, selgub hiljemalt esmaspäeva hommikuks. Eesti kohtub õhtul MM-valiksarja D-grupi neljanda vooru mängus Poolaga.

Eesti peatreener Jukka Toijala otsustas Rosenthali igatahes koosseisu jätta. Kõik 12 mängijat on samad, kes reedel. Siis võitis Eesti Tallinnas Saku Suurhallis Poolat 75:71.

Eestil on D-grupis kaks võitu ja üks kaotus, Poola on kaotanud kõik kolm senist mängu. Kui Eesti homme võidab, on edasipääs MM-valiksarja teise ringi kindel.