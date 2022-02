Mida peab tegema Eesti sportlane, kes peaks võistlema venelase vastu? Urmas Sõõrumaa soovitab suhtumist näidata

Eesti olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa selge soovitus on mitte võistelda. Tavapärane suhtumine, et sport ja poliitika ei käi kokku, enam ei kehti, kuna Ukrainas käib sõda. "Asi on kriitiline. Inimesed kaotavad oma kõige kallima asja, elu," mõtiskles Sõõrumaa. "Soovitan olla solidaarne, näidata suhtumist ja sel juhul mitte võistelda. See, mis sõjas kaotatakse, on palju kallim, kui tegemata jäänud võistlus või raisku läinud bussipilet. Kui Eesti sportlane peaks minema venelasega kokku, siis soovitan keerata selle rahuks. Kui võimalik, siis võiks võtta venelase käest kinni, tõsta see üles ja ütelda: "Rahu nimel, meie ei võistle!"