Vaba maailm ei taha Venemaa sportlaste ja spordiga tegemist teha, neid tõrjutakse nagu katku. Maailma jaoks ei ole paariariigi sissetung Ukrainasse vastuvõetav ja igaüks annab oma panuse, et Venemaa sellest aru saaks. Võiks ju arvata, et Vladimir Putin – tema sõda see ju on, nagu kinnitavad asjatundjad – peab seda teisejärguliseks, kui alaliidud tühistavad Venemaal toimuma pidanud võistlusi ja välisriigid keelduvad Vene atleete vastu võtmast, kuid see pole nii. Tegu on tõsise heidutusega.