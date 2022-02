Rovanperä auks on kõigi kolme MM-etapi võidu puhul mängitud Eesti hümni. Nüüd Rootsis taas

Toona palus Rahvusvahelise autoliidu meediajuht Marc Wilford vabandust nii Rovaneperält kui Toyota meeskonnalt ja tõdes, et neil on lisaks Eesti hümnile, kus refrääni ei korrata, olemas ka Soome hümn, kus refrääni korratakse, aga ta ei tea, miks helifailid sassi läksid ning lubas, et seda enam ei juhtu. Paraku juhtus.