Riia Dinamo lahkub KHL-ist, Läti nõuab Venemaa ja Valgevene eemaldamist rahvusvahelisest alaliidust

Riia klubi on KHL-is mänginud alates liiga loomisest ehk 2008. aastast.

"KHList lahkumine on nüüd meie lõplik otsus ja see näitab meie positsiooni praeguses olukorras. Praeguses sõjalis- ja humanitaarkriisis ei näe me mingit võimalust KHL-is jätkamiseks," sõnas klubi juhatuse esimees Juris Savickis.