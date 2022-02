Mazepini vormel-1 karjäär võib Venemaa invasiooni tõttu läbi olla

Pärast Venemaa invasiooni Ukrainasse andis Haasi meeskond teada, et nad muudavad oma vormeli välimust. Tiimi suursponsoriks on Nikita Mazepini isa Dmitri kaasomandis olev firma Uralkali ning nii olid Haasi vormelid Venemaa lipu värvides. Nüüd on nendest värvidest loobutud ning vajadusel loobutakse ka Mazepinist. Venelase karjäär vormel-1 sarjas on toetunud peamiselt isa rahakotile, kirjutab Motorsport.com.