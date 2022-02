Tõkkesprinterid heas hoos, ka MM-norm sai Pedriksil taas alistatud. Kes pääseb aga vabapääsmega Eesti MM-koondisse?

Belgradi MM-i norm on 8,16. Ehkki Verlinil on sellest neli sajandikku puudu, võib ta teenida vabapääsme. Teine kandidaat sellele on eile 400 m jooksus oma rekordi 53,33-ni nihutanud Marielle Kleemeier. Kas keegi suudab täna veel üllatada?