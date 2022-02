Londoni Chelsea tegi seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse kriitikat pälviva avalduse

Nüüd tegi sel nädalal alanud sõja kohta avalduse ka Chelsea jalgpalliklubi. „Ukrainas aset leidvad sündmused on kohutavad ja muserdavad. Chelsea jalgpalliklubi on mõtetes kõikide ukrainlastega. Kõik meie klubi inimesed palvetavad rahu nimel,” seisis jalgpalliklubi avalduses.

Abramovitš on omanud klubi alates 2003. aastast, mil ta soetas selle hinnanguliselt 140 miljoni naela eest. Viimastel päevadel on soojenenud aga üles jutud, et Abramovitš on seoses Ukraina sõjaga klubi müüki pannud ning võimaliku ostjana nähakse eelkõige ameeriklasi.