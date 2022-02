Läbi aega üks paremaid hokimehi Ovetškini sõnavõtust: kõik venelased tuleb NHL-ist minema lüüa

Dominik Hašek. Foto: Gary Wiepert, AP/Scanpix

Praeguseks on päris mitmed Venemaa sporditähed kritiseerinud Venemaa sõjalist rünnakut Ukraina vastu ning palunud sõjategevuse lõpetamist. Siiski on ka neid, kes on jäänud oma sõnades tagasihoidlikumaks. Üheks selliseks mehed on olnud Venemaa praeguse aja kuulsaim hokimees Aleksandr Ovetškin. Varasemast on teada, et Ovetškinil on küllaltki lähedased suhted Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Selline asi ajas marru Tšehhi hokilegendi Dominik Hašeki.