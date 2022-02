Talvine suurost vinnab Juventust taas tiitliheitlusesse

Vlahovic on kõikide sarjade peale pidanud Juventuse eest nüüdseks kuus kohtumist ning tema arvel on neli tabamust.

Itaalia kõrgliigas on Juventus 50 punktiga kerkinud neljandale kohale. Liidriks on AC Milan 57 punktiga, teine on Milano Inter 55 ja kolmas Napoli 54 silmaga. Inter ja Napoli on pidanud ühe kohtumise vähem.