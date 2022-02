Profipoksi kõige vingemate tiitlitega mees naasis Ukrainasse, et kodumaad kaitsta

Ussõk peaks praegu valmistuma tiitlite kaitsmiseks, kuid selle asemel naasis ta Ukrainasse, et aidata kodumaad. Nädala alguses viibis Ussõk veel Londonis. „Paljud kirjutasid mulle, et ma põgenesin, kuid ma ei teinud seda. Olin ära tööasjus, kuid nüüd olen kodus tagasi,” teatas Ussõk sotsiaalmeedias.

„Sõbrad, peame olema ühtsed, kuna meil seisavad ees väga rasked ajad. Olen väga emotsionaalne ja mures oma kodumaa ja meie inimeste pärast,” lisas Ussõk.

„Edastan oma palve ka president Vladimir Putinile, kuna tema saab selle sõja lõpetada. Istuga maha ja pidage läbirääkimisi. Meie lapsed, naised ja vanaemad peavad ennast keldrites peitma... Meie oleme omal maal ja meil ei ole kuhugi mujale minna. Me ei saa teisiti ning peame oma kodumaad kaitsma... Peatage see! Peatage see sõda!” kirjutas Ussõk veel.

Ussõk on pärit Krimmi poolsaarelt Simferopolist ning tema abikaasal Katerinal on Venemaa kodakondsus. Pärast 2014. aastal toimunud Krimmi annekteerimist teatas Ussõk, et ta ei vahetaks Ukraina kodakondsust kunagi Venemaa oma vastu.

Mitmed Ukraina spordiässad on varasemalt teatanud, et nad asuvad oma kodumaad kaitsma. Endised profipoksiässad Vitali ja Vladimir Klõtško on lubanud ka relvad haarata ning ise rindele minna. Vitali Klõtško on alates 2014. aastast Kiievi linnapea.