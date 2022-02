Kõik neli Ukrainas viibinud Eesti jalgpallurit on jõudnud tagasi Euroopa Liitu

Kui eilse seisuga oli teada, et Euroopa Liitu on jõudnud kolm mängijat, siis nüüd on kõik neli turvaliselt Ukraina riigipiiri ületanud ja naasevad Eestisse. Neljast mängijast kolm – Tamm, Vaštšuk ja Kreida – teenisid profileiba Ukraina kõrgliigas.