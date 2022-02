Lumelaua ja freestyle-suusatamise Eesti meistrid selgusid Valgehobusemäel

"Väga tore ja meeleolukas võistlus oli. Ilm oli suurepärane ning inimesed rõõmsad. Kahjuks olid need mu ainukesed Eesti meistrivõistlused, kus võistelda saan. Big Airi ja Slopestyle ajal viibin ise Soomes suurematel võistlustel, kus vajalikke FISi punkte teenin. Hiljem osalen Noorte Olümpiafestivalil ehk hooaja kava on tihe. Sel hooajal on lumega vedanud, kuid palju tuleb ikka treenida ka välismaal. Reilid Eestis, täpsemalt Nõmmel, on perfektses korras ning harjutada saab erinevaid trikke küllaga," ütles võidukas Raun.