Venelased raevusid IBU otsuse peale, Venemaa laskesuusaässad jäävad Otepää MK-etapilt eemale

Venemaa laskesuusatajad Pekingi olümpiamängudel. Foto: JEWEL SAMAD, AFP/Scanpix

Rahvusvaheline Laskesuusaliit IBU teatas, et nad ei luba hooaja viimastel etappidel venelastel ja valgevenelastel startida nende koondiste värvides. IBU teatel oleksid nad lubanud venelastel ja valgevenelastel startida neutraalse lipu all ja neutraalses võistlusvormis. Venemaa Laskesuusaliit läks sellise ettepaneku peale marru ning otsustas, et nemad sel hooajal enam ei võistle.