Vene oligarh Roman Abramovitš otsustas Chelsea jalgpalliklubi juhtimise juurest taanduda

"Ligi 20 aasta jooksul, mil Chelsea jalgpalliklubi on minu omanduses olnud, olen alati näinud ennast kõigest klubi hooldaja rollis. Ma olen alati südames hoidnud seda, et kõik otsused oleksid langetatud klubi parimaid huve arvestades ning jään ka edaspidi neid väärtuseid hoidma. Just sel põhjusel annan ma alates tänasest Chelsea juhtimise klubi heategevusliku sihtasutuse usaldusisikute kätte," andis Abramovitš pressiteate vahendusel teada.