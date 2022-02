DELFI VIDEO ROOTSIST | Georg Linnamäe on mõtetes oma ukrainlasest endise paarimehega

Veel möödunud hooajal kihutas Georg Linnamäe ühes ralliautos ukrainlasest kaardilugeja Vladimir Korsiaga. Tänavuse hooaja eel läksid nende teed lahku, kuid sõbralikud suhted on säilinud. „Tean, et ta viibib Odessa lähistel. Olukord on kehva, olen mõtetes temaga,“ sõnas Linnamäe.