Eesti naiste kõrgushüppes trooni haaranud Karmen Bruus sihib veel kõrgemale: nende tulemuste taga on kõva töö

Seega jagasid kuldmedali Bruus ja Smirnova. Mõlemad said avakatsel üle kõrgusest 1.82. 1.85 jäi Smirnovale ületamatuks ning ka Bruus sai sellest jagu alles kolmandal katsel. Kuid siis - 1.89 - esimene katse ja üle! Bruus tõdes, et selline tulemus oli temagi jaoks veidi šokeeriv. "Samas teadsin, et olen selleks võimeline," rääkis värske Eesti meister. "Üllatus oli aga see, et kohe esimesel katsel üle sain."