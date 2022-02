FOTOD | Pärnu võitis Balti liigas pronksi. Keel: "Igasugused podcastid ja spetsialistid arvasid, et meil pole üldse Final Four 'i asja."

Nii et kokkuvõttes oli see võidetud medal? "Ikka. Igasugused podcastid ja spetsialistid arvasid, et me pole üldse Final Four'i asja," meenutas Keel varasemaid prognoose.

"Kindlasti on see võidetud medal! Meil on ikka hooaja algusest peale väga palju probleeme olnud," sõnas Pärnu diagonaalründaja Markus Uuskari. "Väga hea tunne, ikkagi medal võidetud. Mul on hea meel, et tulime 0:2 kaotusseisust välja. Eks nad kolmandas ja neljandas geimis tegid ise palju vigu, aga lõpuks 3:2 meile.