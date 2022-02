CSKA korvpallitäht otsustas protesti märgiks klubist lahkuda

Grusiinlane lisas, et sõidab tagasi Hispaaniasse, et ühineda oma perega.

Shengelia on seni olnud ainus CSKA mängija, kes on avalikult Ukrainale toetust avaldanud.

Euroliiga klubid on otsustanud, et nad jätkavad hooaega koos Venemaa klubidega. Ainsana on selle vastu leedulaste Kaunase Žalgiris, mis plaanib Venemaa klubidega mänge boikoteerida.