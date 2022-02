DELFI VIDEO ROOTSIST | Ott Tänak: see ei näe väga professionaalne välja, kui võetakse kõne peale ja öeldakse, et sa pead katkestama

"Olukord on nagu on. Ma usun, et kõik juba teavad piisavalt palju sellest. Vaatame peale rallit. Loodetavasti tekib mingi diskussioon FIA-ga. Peame seda tulevikus vältima. Hetkel see tõesti ei näe väga professionaalne välja, kui lihtsalt võetakse kõne peale ja öeldakse, et sa pead katkestama ja tee järgmine päev superrally't. See päris nii spordis käima ei peaks, et kontorist keegi otsustab. Aga täna meile nii ära tehti ja midagi me otseselt teha ei saa. Võim on teiste meeste käes. Loodan, et peale rallit tekib meil mingi arutelu. Meedias seda rohkem ei kommenteeriks," ütles Tänak Delfile.