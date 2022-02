WRC hübriidmootorite juht vabandas Tänaku ees

Blambergeri sõnul on veel liiga vara öelda, miks Tänaku auto hübriidtehnoloogia rikke põhjustas. "Peame veel ootama, millised on hinnangu tulemused, mida me teeme koos FIA-ga. Teeme selle nimel kõvasti tööd," ütles Blamberger portaalile DirtFish.com.

"Ma saan ainult vabandada. Muidugi on kurb, et auto seisma jäi ning see põhjustab võibolla probleeme sõitja tulemusele. Aga kahjuks on tegemist mootorispordiga. Ma ei saa seda muuta. Ma saan ainult vabandada ja loota, et ta uuesti alustamine läheb hästi ning ta võidab nii palju aega tagasi kui võimalik."

"Sellel võib olla mitu erinevat algpõhjust, alustades autost kuni auto üldisema kontrollmehhanismini. Võib ka olla, et põhjus on kusagil hübriidsüsteemis. Selle lahti võtmine meie valdustes võtab paar päeva aega. See on kõik, mis me saame praeguses etapis öelda, sest andmete analüüs on alles käimas," lisas ta.