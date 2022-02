Lihtsalt piinlik. Maailma võrkpalliliit ei näe põhjust Venemaalt MM-i ära võtta: kõik läheb plaanipäraselt, tule vabatahtlikuks! Pevkur võitleb ukrainlastega selle vastu

Ukrainat õigusvastaselt ja põhjuseta rünnanud Venemaa on jäänud ilma juba paljudest spordivõistlustest, näiteks jalgpalli Meistrite liiga finaalist ja F1 etapist.

Maailma võrkpalliliit ei näe aga vähimatki põhjust plaane ringi teha. „FIVB teeb tihedat koostööd Venemaa võrkpalliföderatsiooniga organiseerimaks erinevaid võistlusi, mis on antud sellele riigile, kõik kulgeb plaanikohaselt,” teatas FIVB eile Reutersile. Kusjuures ajakirjaniku spetiifilistele küsimustele ei vastatud, isegi ei vaevutud sõjategevust Ukrainas hukka mõistma.

Küll aga lisati märkus, et alaliit usub, et sporti ja poliitikat ei tohi segada, aga nad jälgivad hoolikalt olukorda kindlustamaks, et võistlustel osalejate jaoks oleks kõik turvaline. Lisaks meeste MM-ile peaks Venemaal toimuma ka nii meeste kui ka naiste Rahvuste liiga mänge ja lisaks rannavolle MK-etapid. 22. veebruaril ehk päev pärast Donetski ja Luganski ametlikku tunnustamist hakkas FIVB värbama Venemaal toimuva MM-i jaoks vabatahtlikke.

Ukraina võrkpalliliit saatis eile FIVB-ile ja CEV-ile kirja, kus palus Venemaalt MM ära võtta. Sama meelt on ka Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur, kes samuti selle sõnumi saatis. Üleeile oli tal kõne FIVB-i peasekretäriga sel teemal. „Meie tugevaim signaal peaks olema see, et liigutame MM-i mõnda teise riiki!” teatas Pevkur. Samas oli ta skeptiline selle suhtes, kas rahvusvahelistel alaliitudel jätkub otsustavust kõrvaldada Venemaa klubid eurosarjadest.

Pevkuri teada pidi täna FIVB-is toimuma nõupidamine. Ilmselt tuleb surve MM-i liigutada ka osalejate poolt, näiteks teatas juba Prantsusmaa koondise tähtmängija Earvin N’Gapeth, et tema Venemaal toimuval MM-il ei kavatse osaleda.

Tartus toimub neil päevil võrkpalli Balti liiga finaalturniir. Võõrustaja Tartu Bigbank on otsustanud kogu piletitulu annetada Ukraina heaks. Enne poolfinaali paluti publikul tõusta, näitamaks, et me oleme koos Ukrainaga. Lisaks Eesti, Läti ja Leedu lipule on lae alla tõmmatud ka Ukraina lipp.