Poola keeldub jalgpalli MM-i play-offis Venemaa koondise vastu mängimisest

"Seoses Venemaa föderatsiooni Ukraina suunalise agressiooni teravnemisega ei kavatse Poola jalgpallikoondis play-offi mängu Venemaa vastu pidada. See on ainuõige otsus. Peame läbirääkimisi Rootsi ja Tšehhi föderatsioonidega, et esitada rahvusvahelisele jalgpalliidule (FIFA) ühine seisukoht," teatas Poola jalgpalliliit laupäeva hommikul.