Kaardilugeja näpuvääratus tõi M-Spordi ekipaažile kaela 2000-eurose trahvi

Kohtunike otsuses seisab, et kaardilugeja aktiveeris kell 10.07 SOS-märguande, kuigi kohest meditsiinilist abi polnud vaja. Sellega rikuti FIA WRC reegliteraamatu artiklit 53.3.1. Kuna Breen on FIA 1. prioriteedi sõitja, peavad nad Nagle'iga kahepeale maksma alaliidule 2000 eurot trahvi. Summa tuleb tasuda 48 tunni jooksul peale otsuse väljakuulutamist. Igasugune viivitus võib viia võistluskeeluni, mis kestab seni, kuni trahv on tasutud.

Nagle selgitas ülekuulamisel, et vajutas esmalt "OK" nuppu ning seejärel enne autost väljumist "TEE BLOKEERITUD" märguannet. Kaardilugeja lisas, et tegemist võis olla inimliku eksitusega. Kohtunikud vaatasid pardakaamera videot ja võrdlesid seda FIA ohutus-jälgimissüsteemiga ning jõudsid järledusele, et nende avalduses esitatud faktid olid õigemad.