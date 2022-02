OTSEBLOGI | Suur finaal! Anett Kontaveit mängib Doha turniiri võidule maailma kaheksanda reketiga

"Homse finaalmängu kohta ei oska ma öelda, milliseks see võib kujuneda," sõnas Swiatek pärast poolfinaali. "Ma pole temaga [Kontaveit] sellest ajast mänginud, kui tal eelmise aasta teises pooles vägev tõus algas. Olen kõigeks valmis. Iga mäng on erinev. Anett on näidanud, et ta on väga stabiilne. Ma väga respekteerin seda. See, kuidas ta on viimastel kuudel mänginud, on lihtsalt imeline. Loodan, et tuleb hea mäng ja loodan endast parima anda."