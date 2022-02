Tänavusest hooajast sõidetakse WRC-sarjas teistsuguste autodega. Võtmesõnaks on hübriidtehnoloogia. Uuenduste teed minemine on mõistetav - see aitas autotootjaid ralli tippsarja juures hoida -, kuid vähemalt esimene hooaeg saab tugevalt vürtsitatud uute autode sünnitusvaludega.