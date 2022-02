Peatreener Toijala põhjendas, miks Kotsar on Euroliiga tasemel: temast võiks teha noortele õppevideo

„Tean, et Poolale oli kodumaal surve nii suur, et kaotus oli neile katastroof. Nende jaoks pole esmaspäeval muud võimalust kui võita. Aga meile on see loomulikult hea võimalus – kui võidame, oleme alagrupist edasi,“ rääkis Toijala.

Reedel Saku Suurhallis võidurõõmu maitsnud Eesti kohtub Poolaga ka esmaspäeval Lublinis. Kui Eesti võidab, on edasipääs MM-valiksarja järgmisesse ringi kindel. D-grupi tabeliseis enne neljandat vooru on järgmine: Iisrael, Saksamaa ja Eesti on kahe võidu ja ühe kaotuse peal, Poola on kaotanud kõik kolm mängu. Neljast tiimist pääseb järgmisesse ringi kolm.

Eesti juhtis reedel Poola vastu peaaegu kogu kohtumise jooksul. Teise poolaja alguses võeti sisse 14-punktiline eduseis, aga lõpp läks pingeliseks. Eestile tõi vajaliku võidu kapten Siim-Sander Vene tabav keskpositsioonivise 6,8 sekundit enne lõppu.

"Poisid tegid väga hea töö," võttis Toijala mängu kokku. "Seni kuni me polnud väsinud, oli nii kaitses kui ka rünnakul kõik väga hästi. Mäng oli pikalt meie kontrolli all. Aga kui tuleb väsimus, unustad panna õigel ajal katte, eksid kaitses põhireeglite vastu. Teadsime kõiki nende liikumisi, mille lõpuks nad said kolmepunktiviskeid. Eksisime iga kord ise. Meil jäi veel varu - me ei kasutanud kõiki asju, mida oleme ette valmistanud. Samas oli näha, et Poola hakkas teisel poolajal kõvemini mängima. Ja näiteks maa-ala kaitset nad ei kasutanudki."

Eesti koondise mängujuhid olid reedel Märt Rosenthal ja Siim-Markus Post, kes on kogu karjääri jooksul mänginud ainult Eesti klubide eest.

"Super-superhead. Mängujuhtimises polnud täna küsimus. Nad said hästi hakkama, olid valmis ja tegid omad asjad ära," lausus Toijala ja ütles, et koroonaviiruse küüsis olev põhimängujuht Kristian Kullamäe käesolevas valikmängude aknas koondisega ei liitu.