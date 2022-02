Eesti koondise võiduviske tabanud Siim-Sander Vene: tundsin, et tuleb ära panna

Vene sai kümmekond sekundit enne lõppu ja viigiseisul 71:71 kolmesejoone taga palli, tegi pette ja sopsas viie meetri pealt. „Seekord ei olnud päris minu peale mängitud. Lihtsalt tuli pall minu kätte ja tundsin, et tuleb ära panna,” rääkis ta pärast kohtumise lõppu.

Tänu Vene korvile võitis Eesti ka MM-valiksarja esimese matši Saksamaal. Toona oligi peatreener Jukka Toijala selge eesmärk pall Venele toimetada, kes vastase selg ees üle mängis. Vene kinnitas, et pigem eelistabki ta sellistes olukordades palli seljaga korvi poole saada.

Kokkuvõttes jäi kapten võistkonna esitusega rahule. Tõsi, teine poolaeg, kus 14-punktiline edu maha mängiti, läks küll pisut aia taha.

„Enam-vähem oli kõik okei. Laias laastus plaan toimis. Lihtsalt oli üks väike etapp, kus me nad järgi lasime. Võib-olla natuke kiirustasime mõnede asjadega. Ei oodanud katteid ära ja sellised asjad. Nende pealt said nad enesekindluse kätte ja sealt said kuidagi järgi,” ütles Vene.