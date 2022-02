"Lasin oma karjääri teise nulli, olen selle üle väga õnnelik. Suurepärane laskmine ja suurepärased suusad tõidki mulle edu. Ma ei suuda siiani uskuda, et olen maailmameister. See on uskumatu!" kommenteeris Kulbin rahvusvahelisele laskesuusaliidule.

Eestlane lisas, et pidi end lõpus täiesti tühjaks sõitma. "Nii kõrgel sõitmine on väga raske. Kui viimasest tiirust lahkusin, hakkasin mõtlema, kuidas üldse lõpuni jõuda. Olin finišis nii väsinud, mitte midagi ei jäänud sisse."