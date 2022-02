Swiatek Kontaveitiga finaali eel: see, kuidas Anett on viimastel kuudel mänginud, on lihtsalt imeline

"Ausalt öeldes ma ei teagi, miks meie mängud on nii võitluslikud olnud. Ehk oleme mõlemad end väljakul kindlalt tundnud ja sellest on tulnud palju pikki võitluslikke pallivahetusi. Homse mängu kohta ei oska ma öelda, milliseks see võib kujuneda," rääkis 20-aastane Swiatek pärast poolfinaali.

"Ma pole temaga [Kontaveit] sellest ajast mänginud, kui tal eelmise aasta teises pooles vägev tõus algas. Olen kõigeks valmis. Iga mäng on erinev. Anett on näidanud, et ta on väga stabiilne. Ma väga respekteerin seda. See, kuidas ta on viimastel kuudel mänginud, on lihtsalt imeline. Loodan, et tuleb hea mäng ja loodan endast parima anda," lisas poolatar.