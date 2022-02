Öösel vaid tunni maganud Pärnu ukrainlasest nurgaründaja: kui Putin Ukraina vallutab, siis see pole enam minu riik. Palun tapke Venemaa majandus!

Mazenko tõi 7 ja Žukov 5 punkti. Meestel on olnud äärmiselt keeruline, kuna Ukraina sõja sündmuste tõttu olid nad öösel vaid mõned tunnid und saanud ja ka mängu ajal oli raske mõtteid pallimängu juures hoida. Pärast kohtumist lohutas Žukov tribüünil tüdruksõpra, kes arusaadavalt samuti on endast täiesti väljas.

„Borissi tüdruksõber on siin, aga ema ja isa istuvad Harkovis varjendis väga tihti. Mazenko tüdruksõber on teel piiri pool. Kust üle saada? Proovib vist Moldovat, Poola piiri pidi väga umbes olema,” teadis ukrainlasi kiitnud Keel rääkida. „Oleme nendega kaks päeva rääkinud, olid omad jutud. Nende taha meie mäng täna ei jäänud. Nad on olukorras, mida me ei saagi osata 100 protsenti tunnetada, loodan, et ka ei saa kunagi tunnetama seda. Nad on tublid.”