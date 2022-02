Kontaveit enne suurt finaali: olen vaimselt väga positiivselt meelestatud

"Tal [Ostapenkol] on soodumus vahepeal rohkem vigu teha ja vahel rohkem palle ära lüüa. Ma olin selleks mängu algusest saadik valmis ja teadsin, et nii see kindlasti ei jää. Lõpuks leidis ta oma mängu väga hästi üles ja hakkas väga kõvasti võitlema. Tema vastu tuleb kogu aeg kõikideks asjadeks valmis olla," sõnas Kontaveit.

Kontaveit lisas, et maailma edetabelikohale ta ei mõtle. Jooksvas WTA pingereas on eestlanna tõusnud juba neljandaks ja finaalivõit tõstab ta kolmandaks.

Kontaveit tunnistas, et on suurepärases vormis ja väsimust ta ei tunne. "Ei ole üldse [väsimust]. Viimased mängud ei ole väga pikad olnud. Ma ootan finaali väga. Igal juhul tuleb keeruline mäng. Aga väsimust ei ole, pigem tunnen vaimselt, et on elevus ja palju asju, mille eest võidelda. Kui vaim on positiivselt meelestatud, tuleb ka keha järgi."