Greete Steinburg võitis Andaluusias mitmepäevasõidu pikima etapi

"Esimest korda sain sõita Hispaanias vihmase ilmaga ja tundub, et eestlasele see sobib,“ ütles Steinburg naljatledes etapi järel. „Täna hommikul tundsin üle pika aja, et olemine on päris okei. Stardist minnes oli kohe 7-8 kilomeetrit tasast maad, mida naised võtsid rahulikult. Mulle see sobis, sest sain end rahulikult soojaks kerida. Esimesel tõusul, mida oli mõned kilomeetrid, tundsin end väga okeilt. Muidu on naised eest kohe ära sõitnud, aga täna jõudsin kõikidega kaasa minna."