Imelises hoos Kontaveit võib tõusta maailma kolmandaks reketiks!

WTA jooksvas edetabelis tõstis tänane võit Kontaveiti juba maailma neljandaks reketiks. Tema arvel on 4721 punkti.

Kui eestlanna suudaks ka finaali võita - vastaseks tuleb kas Maria Sakkari (WTA 6.) või Iga Swiatek (WTA 8.) -, kerkiks ta 5036 punktiga juba esikolmikusse. See tähendaks, et ta mööduks ka valgevenelannast Arina Sabalenkast, kes on hetkel kolmas.