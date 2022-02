BLOGI JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis võitis ülipingelises MM-valikmängus Poolat!

Eestil on nüüd D-alagrupis sarnaselt Saksamaale ja Iisraelile kaks võitu ja üks kaotus, Poolal on tabelis kolm kaotust. Eesti suutis novembris Saksamaad võõrsil võita, aga kodusaalis jäädi alla Iisraelile. Poola kaotas novembris nii Saksamaale kui ka Iisraelile. Neljasest grupist pääsevad järgmisse ringi kolm paremat.

Eesti pikematest mängijatest on käesolevas valikmängude aknas kohal peaaegu kõik tipud, aga tagaliini kohal on suured küsimärgid. Kristian Kullamäe ei saanud koondise juurde sõita koroonaviirusesse nakatumise tõttu, Rain Veideman ja Mikk Jurkatamm on vigastatud. Peatreener Jukka Toijala lootis, et viimasel hetkel saab koondisele appi tulla Sten Sokk, aga ka tema andis positiivse proovi.