Urmas Sõõrumaa: Eesti sportlased ei peaks minema Venemaale ega Ukrainasse võistlema

Sõõrumaa märkis Ukrainas toimuvast sõjast rääkides, et kui üldjuhul on EOK alati üritanud sporti ja poliitikat lahus hoida, siis nüüd on teine lugu, kuna poliitika on lõppenud ja käib sõda.

„See on teine asi. Minu selge arvamus on, et sõdivates riikides ei peaks spordivõistlusi korraldama,” ütles Sõõrumaa. „EOK on nõuandev organ, me ei saa kedagi keelata ja käskida, kuid soovitame meie sportlastel sõdivates riikides mitte võistelda.”