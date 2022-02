Sõõrumaa maksis kodumaale tõtanud ukrainlastest töölistele topeltpalga ja andis Sergei Bubkale lubaduse aidata

Suurettevõtja erinevates firmades on palju ukrainlastest töölisi. Sõõrumaa ütles, et kodumaale pöördujad said kaasa topeltpalga. Ta teatas ka Ukraina olümpiakomitee presidendile Sergei Bubkale, et on valmis oma kulu ja kirjadega aitama sõjakoldest pääseda sajal Ukraina tippsportlasel.

Sõõrumaa märkis Ukrainas toimuvast sõjast rääkides, et kui üldjuhul on EOK alati üritanud sporti ja poliitikat lahus hoida, siis nüüd on teine lugu, kuna poliitika on lõppenud ja käib sõda.

„See on teine asi. Minu selge arvamus on, et Venemaal ja Valgevenes ei peaks spordivõistlusi korraldama,” ütles Sõõrumaa. „EOK on nõuandev organ, me ei saa kedagi keelata ja käskida, kuid soovitame meie sportlastel sõdivates riikides mitte võistelda.”

Kui aga Eesti sportlased satuvad neutraalselt pinnal Venemaa atleetidega kokku, siis soovitab Sõõrumaa see pöörata rahuks.

Sõõrumaa lisas, et tuleks rakendada mõjusaid sanktsioone, et sõda kiiresti lõppeks ja nõuaks võimalikult vähe inimelusid. Ta toob näiteks viisakeelud. Paljude Venemaa rikkurite lapsed õpivad Inglismaal, ka selle kaudu annaks mõjutada, arutles Sõõrumaa.

Kas Otepää MK-etapil peaksid Venemaa sportlased osalema? „Mina jätan selle riigi otsustada. Kui ütleb, et ei luba, siis ei luba,” sõnas Sõõrumaa.

Ta ei näe probleeme, kui spordivõistlustel keegi soovib avaldada toetust Ukrainale. „See on iga inimese vaba tahteavaldus, tehku, mida soovib ja kasutagu spordi võimalusi rahu saavutamiseks ära,” vastas EOK juht.

Kas rahvusvaheline olümpiakomitee kavandab Venemaale omalt poolt sanktsioone? „Arutelud käivad. Vene sport on ROKi tasemel nagunii ääre peal. Polegi ju Venemaa koondist, vaid Venemaa olümpiakomitee koondis.”

Sarnase avalduse tegi äsja sotsiaalmeedias ka EOK tegevjuht Siim Sukles. Ta oli isegi veel teravam, öeldes, et ootab rahvusvahelistelt alaliitudelt sõnumit, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei ole enam kuhugi oodatud.