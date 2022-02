Venemaa pallurid Vjatšeslav Krasilnikovi ja Oleg Stojanovski maailmameistriteks ja olümpiahõbedale aidanud Vesik viibib koos venelastega Tenerifel treeninglaagris. "Seis on kehv. Kehv on veel pehmelt öeldes," rääkis Vesik telefonitsi Delfi Spordile. "Raske on kommenteerida ja sõnadesse panna, mida näen poiste olekust. Mitte keegi ei soovi seda sõda. Meil on endal Ukrainas sõpru ja treeningkaaslasi. Väga keeruline olukord on."

"Meeleolu on kõigil kurb. Keegi ei saa aru, miks nii tehakse," kirjeldas treener kohapealset atmosfääri. Vesik jagab laagris tuba Venemaa koondise abitreeneri ja statistikuga, kelle vanemad, õde ja õelapsed on kõik Kiievis.